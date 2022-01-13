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15:35, 13 января 2022 года Прокуратура оспорит оправдательный приговор высокопоставленному ливенскому полицейскому Районный суд не усмотрел в действиях правоохранителя превышения должностных полномочий.





Прокуратура оспорит оправдательный приговор замначальника МО МВД РФ «Ливенский» по делу о превышении должностных полномочий. Районный суд посчитал доводы обвинения неубедительными.



Мужчине вменялось то, что он по телефону указал подчиненному не составлять на нетрезвого водителя без регистрационных документов на мотоцикл административный протокол. Из материалов дела следовало, что об этом обвиняемого попросила его знакомая – супруга мотоциклиста, позвонившая полицейскому после того, как узнала от мужа, что его остановили на дороге.



В ходе судебного заседания выяснилось, что мотоциклист действительно был нетрезв, но транспортом не управлял, а находился рядом. Бак «Минска» был пуст, ключей зажигания не было. Мужчину доставили в полицию для выяснения обстоятельств, а затем отпустили в связи с отсутствием признаков правонарушения. Высокопоставленный полицейские же просил подчиненного отпустить мотоциклиста уже после того, как была установлена его невиновность.





Артём Ежаков





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