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15:42, 13 января 2022 года Контактировавшие с больными «омикроном» в Орловской области не заразились Новый штамм в регион занесли два человека, вернувшиеся из Нигерии.





Новый штамм коронавируса «омикрон» на территории Орловской области был найден у двух человек, вернувшихся из Нигерии. Контактировавшие с ними не заразились. Об этом заявил на сегодняшнем заседании оперативного штаба глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Его слова приводит пресс-служба губернатора. Тем не менее, извне «омикрон» могут завезти вернувшиеся туристы, студенты и так далее.



На этой неделе выявлен значительный среднесуточный прирост заболеваемости COVID-19. Она растет с 10 января.





Артём Ежаков





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