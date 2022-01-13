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16:45, 13 января 2022 года В Орле запустили чат-бот для жалоб на уборку дворов Он доступен в мессенджере Telegram.





В Орле в мессенджере Telegram запустили чат-бот для жалоб на уборку дворов. В нем можно оставить свой адрес, прикрепить фотографии и пожаловаться на уборку снега, обработку «пескосолянкой», наледь, сосульки.



Чат-бот доступен по этой ссылке. Вручную его можно найти по вводу «Администрация Орла на связи». Взаимодействие с УК мэрия возьмет на себя.



Также об этих проблемах можно заявить в администрацию Орла или градоначальнику Юрию Парахину через соцсети.





Артём Ежаков





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