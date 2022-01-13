В Орле запустили чат-бот для жалоб на уборку дворов

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16:45, 13 января 2022 года
В Орле запустили чат-бот для жалоб на уборку дворовОн доступен в мессенджере Telegram.
В Орле в мессенджере Telegram запустили чат-бот для жалоб на уборку дворов. В нем можно оставить свой адрес, прикрепить фотографии и пожаловаться на уборку снега, обработку «пескосолянкой», наледь, сосульки.
Чат-бот доступен по этой ссылке. Вручную его можно найти по вводу «Администрация Орла на связи». Взаимодействие с УК мэрия возьмет на себя.
Также об этих проблемах можно заявить в администрацию Орла или градоначальнику Юрию Парахину через соцсети.
Артём Ежаков