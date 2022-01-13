В Орловской области приостановлено действие системы QR-кодов

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16:00, 13 января 2022 года
В Орловской области приостановлено действие системы QR-кодовОна «заморожена» до 28 февраля. Тем не менее, для ряда мероприятий цифровой сертификат по-прежнему нужен.
В Орловской области до 28 февраля приостановлено действие системы QR-кодов. Он по-прежнему нужен для посещения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также посещения учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта.
Также по 28 февраля продлены ограничительные мероприятия, связанные с COVID-19: масочный режим, социальное дистанцирование и т.д.
Соответствующие решения приняты на сегодняшнем заседании регионального оперштаба.
Артём Ежаков