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16:00, 13 января 2022 года В Орловской области приостановлено действие системы QR-кодов Она «заморожена» до 28 февраля. Тем не менее, для ряда мероприятий цифровой сертификат по-прежнему нужен.





В Орловской области до 28 февраля приостановлено действие системы QR-кодов. Он по-прежнему нужен для посещения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также посещения учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта.



Также по 28 февраля продлены ограничительные мероприятия, связанные с COVID-19: масочный режим, социальное дистанцирование и т.д.



Соответствующие решения приняты на сегодняшнем заседании регионального оперштаба.









Артём Ежаков





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