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16:22, 13 января 2022 года

Ситуация с ложными сообщениями об атаках на школы Орла находится под контролем

Об этом заявили представители силовых структур.


Сегодня немалое число орловских школ было эвакуировано. До Орла дошла волна сообщений об атаках на учебные заведения. До этого такие письма и звонки поступили в Саратов, Екатеринбург, Нижний Новгород.

В Орле сегодня около полудня учеников нескольких школ экстренно выводили на улицу. Ситуация осложнялась тем, что именно сегодня в регионе 15-градусный мороз. Администрация школы № 2, например, в ожидании осмотра классов кинологами и приезда родителей, приняла правильное решение разместить детей в администрации Заводского района.
«Данный факт стал последствием поступления ложных сообщений о готовящихся нападениях. Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты правоохранительными органами региона, ситуация под контролем», – такую информацию мы получили от представителей силовых структур.



Анна Боева


 
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