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17:23, 13 января 2022 года На страже Закона В честь 300-летия российской прокуратуры сотрудники регионального ведомства получили награды.





Прокуратура отстаивает законные интересы общества и государства, защищает права граждан. Ежегодно органами прокуратуры Орловской области пресекается порядка 50 тысяч нарушений закона в различных сферах правоотношений. Особое внимание уделяется тем, кто наиболее остро нуждается в государственной поддержке: сиротам, инвалидам, ветеранам.



В Орловской области чтят историю, которая написана судьбами сотен людей. 54 работника орловской прокуратуры были в строю защитников в годы Великой Отечественной войны. Этому посвящена именная мемориальная плита у главного входа в здание регионального ведомства.



Сотрудники прокуратуры на протяжении нескольких лет заботятся о братском захоронении в селе Борилово Болховского района. Там покоятся танкисты 30 уральского добровольческого танкового корпуса. Весной этого года там высадили аллею памяти.



В честь праздника сотрудники регионального ведомства были отмечены медалями и благодарностями.





Всеволод Трифонов





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