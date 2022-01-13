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17:23, 13 января 2022 года

На страже Закона

В честь 300-летия российской прокуратуры сотрудники регионального ведомства получили награды.


Прокуратура отстаивает законные интересы общества и государства, защищает права граждан. Ежегодно органами прокуратуры Орловской области пресекается порядка 50 тысяч нарушений закона в различных сферах правоотношений. Особое внимание уделяется тем, кто наиболее остро нуждается в государственной поддержке: сиротам, инвалидам, ветеранам.

В Орловской области чтят историю, которая написана судьбами сотен людей. 54 работника орловской прокуратуры были в строю защитников в годы Великой Отечественной войны. Этому посвящена именная мемориальная плита у главного входа в здание регионального ведомства.

Сотрудники прокуратуры на протяжении нескольких лет заботятся о братском захоронении в селе Борилово Болховского района. Там покоятся танкисты 30 уральского добровольческого танкового корпуса. Весной этого года там высадили аллею памяти.

В честь праздника сотрудники регионального ведомства были отмечены медалями и благодарностями.


Всеволод Трифонов


 
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