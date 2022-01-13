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17:24, 13 января 2022 года

Мэрия Орла рассказала о судьбе троллейбусов № 1 и № 8

Маршруты не отменяются, но заменяются. Изменения вступят в силу с 1 февраля.


Мэрия Орла рассказала о судьбе троллейбусов № 1 и № 8. С 1 февраля их заменят маршруты № 2 и № 7. Количество электротранспорта останется прежним.

«Маршрут № 1 будет заменён маршрутом № 2, он будет осуществлять движение из микрорайона на Наугорское шоссе через ул. Герцена. Маршрут № 8 будет заменён маршрутом №7, он будет осуществлять движение от пер. Южного на автовокзал через Советский район», – отметили в мэрии.

В качестве причин, побудивших власти взяться за изменение транспортной схемы, называются просьба ТПП – маршрутки дублируют троллейбусы и заявки жителей с просьбой сделать дополнительные маршруты из микрорайона на Наугорское шоссе. Из Северного в Заводской район со стороны Московского шоссе идёт достаточное количество транспорта.

«Возможность доехать из микрорайона на автовокзал сохранится. Для этого есть несколько автобусных маршрутов, которые в настоящий момент идут через мост Дружбы, скорость их движения намного быстрее, чем троллейбуса через Советский район», – отметили в мэрии.

Жителей города призывают к диалогу по этой и другим темам с мэрией Орла или градоначальником Юрием Парахиным. Сделать это можно в соцсетях.


Артём Ежаков


 
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