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19:03, 13 января 2022 года Орловские журналисты получили награды в День российской печати Среди награждённых - сотрудники ГТРК «Орёл».





Сегодня, 13 января, в администрации Орловской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской печати. Звания «Почётный работник средств массовой информации Орловской области» был удостоен телеоператор ГТРК «Орёл» Сергей Дьяконов.



Профессионализм и активную гражданскую позицию корреспондентов ГТРК «Орёл» отметил Общероссийский народный фронт. Слова благодарности в адрес работников СМИ звучали и в Орловском областном совете народных депутатов. Почётная грамота областного Совета, в том числе, была вручена начальнику службы информационных программ ГТРК «Орёл» Татьяне Напольских, специальному корреспонденту ГТРК «Орёл» Анне Вайсергисер, шеф-редактору интернет-группы Аркадию Озерову.





Анна Вайсергисер, Антон Киселёв





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