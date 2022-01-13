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21:20, 13 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле эвакуировали сотни школьников из-за сообщений об атаках на школы. Ситуация под контролем.



- В Орловской области до 28 февраля приостановлено действие системы QR-кодов.



- Орловские журналисты получили награды в День российской печати. Среди награждённых - сотрудники ГТРК «Орёл».



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