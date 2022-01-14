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6:07, 14 января 2022 года У специалистов орловского управления персонифицированного учёта ОПФР изменились номера телефонов Новые номера работают с 10 января.





С 10 января изменились номера телефонов специалистов для оказания консультаций страхователям по вопросам приёма отчётности (формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД).



Страхователи, зарегистрированные в Должанском, Колпнянском, Ливенском районах и городе Ливны, могут получить консультацию по телефонам: 8 (48677) 7-74-40, 7-74-41, 7-74-42.



Страхователи, зарегистрированные в Болховском, Новосильском, Корсаковском, Мценском районах и городе Мценске, могут обратиться по телефонам: 8 (48646) 7-53-18, 7-53-19, 7-53-20.



Специалисты управления персонифицированного учёта окажут телефонные консультации в рабочее время: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.





Артём Ежаков





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