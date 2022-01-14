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8:10, 14 января 2022 года Орловские хоккеисты-профессионалы получили незапланированный отпуск С 15 января Континентальная Хоккейная лига приостановила Чемпионат из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».





Из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января. Напомним, в Континентальной Хоккейной Лиге выступают два орловца: нападающий ХК «Витязь» Никита Гончаров и защитник ХК «Спартак» Александр Никишин.





Анастасия Дорохова





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