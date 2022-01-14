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9:10, 14 января 2022 года Под Орлом начали стройку завода телематического оборудования Компания «Три Точки Мануфактуринг» получила разрешение на работы и приступила к закладке фундамента.





Резидент особой экономической зоны «Орёл» «Три Точки Мануфактуринг» начал стройку завода телематического оборудования. Компания получила разрешение на работы и приступила к закладке фундамента. Созданные мощности позволят ежегодно выпускать 400 тыс. единиц продукции, – сообщает региональный информационный портал.



В производство в Орловской области компания готова инвестировать свыше 145 миллионов рублей и создать 61 рабочее место. За четырёхлетний период работы резидент выплатит треть миллиарда рублей.



фото с сайта регионального информационного портала









Артём Ежаков





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