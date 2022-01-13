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19:13, 13 января 2022 года АО «Протон» выкупит здание центра «Равные» в Орле Здание будет безвозмездно передано в пользование учреждению.





В конце 2021-го года стало известно, что здание центра «Равные» для людей с ментальными нарушениями выствлено на продажу. Собственник запросил 4,5 миллиона рублей. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с генеральным директором АО «Протон» Вячеславом Меньшовым обсудили возможные варианты решения данного вопроса.



«Это достойное решение руководства предприятия, отметившего недавно свой полувековой юбилей, пример благородства, благотворительности и высокой социальной ответственности. Кроме того, Вячеслав Валентинович продолжит оказывать ребятам поддержку. Хочу поблагодарить и собственника помещения, сегодня с ним также пообщался. Договорились, что в ближайшие дни подпишем договор, чтобы поставить точку в решении этого вопроса и, чтобы родители и дети были спокойны и уверены в завтрашнем дне.», - отмечает Андрей Клычков в своих социальных сетях.





Анастасия Дорохова





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