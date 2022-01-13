АО «Протон» выкупит здание центра «Равные» в Орле

«Это достойное решение руководства предприятия, отметившего недавно свой полувековой юбилей, пример благородства, благотворительности и высокой социальной ответственности. Кроме того, Вячеслав Валентинович продолжит оказывать ребятам поддержку. Хочу поблагодарить и собственника помещения, сегодня с ним также пообщался. Договорились, что в ближайшие дни подпишем договор, чтобы поставить точку в решении этого вопроса и, чтобы родители и дети были спокойны и уверены в завтрашнем дне.», - отмечает Андрей Клычков в своих социальных сетях.