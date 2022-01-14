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10:00, 14 января 2022 года Лучшие школы года Орловской области находятся в Ливнах и деревне Жилина Победители одноименного конкурса получат почетные грамоты губернатора.





В Орле подвели итоги конкурса «Школа года Орловской области – 2021». В категории «Городская школа» лучшей стала гимназия города Ливны. В призерах – орловские лицей № 1 и школа № 24.



В номинации «Сельская школа» победила Жилинская средняя общеобразовательная школа Орловского района. Призерами были названы Губкинская средняя общеобразовательная школа Малоархангельского района и Черемошенская основная общеобразовательная школа Мценского района.



Победители одноименного конкурса получат почетные грамоты губернатора. Призерам вручат почетные грамоты областного департамента образования, – сообщает сайт областного правительства.



Фото из архива









Артём Ежаков





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