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10:45, 14 января 2022 года Орловчанка Анна Савонина вошла в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры Окончательный состав команды станет известен 26 января.





В Учебно-тренировочном центре «Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор главной женской команды страны по хоккею, участие в котором принимают 34 спортсменки. В их числе уроженка Хомутово Анна Савонина – защитник подмосковного «Торнадо». По сообщению сайта Федерации хоккея России, после соблюдения всех карантинных мер, команда приступит к тренировкам. 26 января команда отправится в Китай. К этому времени станет известен окончательный состав команды, который сыграет на Олимпиаде.



Отметим, что Анна Савонина не первый раз вызывается в состав сборной России. Спортсменка дебютировала за команду страны в 2019 году во время мирового первенства в Финляндии, отыграв в свитере национальной команды все семь игр на турнире.



В активе Анны Савониной – бронза молодёжного чемпионата мира 2017 года и победа в Кубке Европы 2017 года среди девушек до 16 лет.



Фото с личной страницы Анны Савониной в «ВКонтакте»









Анастасия Дорохова





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