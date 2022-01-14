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10:45, 14 января 2022 года

Орловчанка Анна Савонина вошла в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры

Окончательный состав команды станет известен 26 января.


В Учебно-тренировочном центре «Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор главной женской команды страны по хоккею, участие в котором принимают 34 спортсменки. В их числе уроженка Хомутово Анна Савонина – защитник подмосковного «Торнадо». По сообщению сайта Федерации хоккея России, после соблюдения всех карантинных мер, команда приступит к тренировкам. 26 января команда отправится в Китай. К этому времени станет известен окончательный состав команды, который сыграет на Олимпиаде.

Отметим, что Анна Савонина не первый раз вызывается в состав сборной России. Спортсменка дебютировала за команду страны в 2019 году во время мирового первенства в Финляндии, отыграв в свитере национальной команды все семь игр на турнире.

В активе Анны Савониной – бронза молодёжного чемпионата мира 2017 года и победа в Кубке Европы 2017 года среди девушек до 16 лет.

Фото с личной страницы Анны Савониной в «ВКонтакте»




Анастасия Дорохова


 
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