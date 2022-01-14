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11:15, 14 января 2022 года Андрей Клычков сыграл в вечернем хоккейном матче Друг против друга сыграли представители разных ведомств и структур.





Накануне вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков сыграл в дружеском хоккейном матче вместе с коллегами из разных ведомств и структур. Губернатор выступал за команду в красных свитерах под номером «57». После второго периода команда Клычкова вела в счете – 2:1, но удержать его не смогла. Как итог – ничья со счетом 3:3.

«Сменили деловые костюмы и форму на хоккейные доспехи. Выбрали время уже после закрытия катка, чтобы никому не мешать, в 22:30. Результат здесь не главное, самое важное – командная игра, яркие эмоции и заряд бодрости, которые удалось получить этим вечером», – заявил губернатор. Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Артём Ежаков





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