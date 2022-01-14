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11:45, 14 января 2022 года

В Орловской области разыскивается без вести пропавший мужчина

Возможное местонахождение: Орловский район, с. Становой Колодезь, д. Ивановское, с. Калинино.


Отделом МВД России по Орловскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего Ставцева Юрия Васильевича, 1970 года рождения, зарегистрированного по адресу: Орловский район, д. Ивановка, который 03 января 2022 г. не вернулся домой и до настоящего момента времени о его судьбе ничего не известно.

Возможное местонахождение разыскиваемого: Орловский район, с. Становой Колодезь, д. Ивановское, с. Калинино.

Приметы: на вид 55 лет, рост 174 см, телосложение худощавое, лицо овальное бледное, глаза голубые, волосы короткие светло-русые.

Особые приметы: имеет лобное облысение, на верхней челюсти 3-й зуб слева и 3-й зуб справа из желтого металла.

Был одет: куртка зимняя черно-красная, джинсы синие, туфли черные, при себе имел красный рюкзак, военный билет на свое имя, телефон кнопочный черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ОМВД России по Орловскому району по адресу: г. Орёл, ул. Андрианова, д. 6 или по телефонам: 8 (4862) 41-61-09, 41-00-02, 41-65-16, анонимность и конфиденциальность гарантируется.


Артём Ежаков


 
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