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12:30, 14 января 2022 года В Орловской области снова зафиксирован скачок суточной заболеваемости COVID-19 За вчерашний день коронавирус найден у 182 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 72 032). В регионе наблюдается рост среднесуточного числа заражений. Кривая заболеваемости растет с 10 января. Тогда оперштаб отчитался о 106 заболевших.



Накануне выписано 42 орловца (всего – 67 396). За сутки скончались 3 человека – 1 571 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,3%.





Артём Ежаков





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