пятница 14.01.2022 17:59:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:47, 14 января 2022 года

Екатерина Яшкина: «Орловцы с признаками ОРВИ должны быть обследованы на новую коронавирусную инфекцию»

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области рассказала о распространении заболеваемости ОРВИ на территории региона.


Какова в данный момент ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями?
 
- Безусловно, в новогодние праздники разрыв организованных коллективов привел к тому, что уровни заболеваемости снизились. На первой календарной неделе мы находимся на уровне эпидемических порогов, но всё-таки эти цифры превышают средние многолетние данные. Но уже на начавшейся рабочей неделе мы видим рост заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией в том числе. 
 
Как, предположительно, будет развиваться ситуация в конце января и в феврале?
 
- По прогнозам, которые подготовлены научно-исследовательскими институтами, мы ожидаем рост заболеваемости ОРВИ. Это связано с несколькими факторами, в том числе и с появлением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрона», который по сравнению с другими вариантами имеет свойства большей заразительности - более чем в 4 раза, меньший инкубационный период. Поэтому рост заболеваемости мы будем наблюдать.
 
Что касается ковида, штамма омикрон, кто стал нулевым пациентом, кто принес в Орловскую область этот вид ковида? 
 
- На территории Орловской области первые выявленные случаи это завозные случаи у студентов, которые прибыли на обучение из африканского региона. Были проведены все необходимые мероприятия, в том числе были обследованы контактные лица, изолированы, за всеми контактными лицами ведется медицинское наблюдение, и распространения у нас не произошло.
 
Как диагностируется штамм «омикрон», и как его отличить от штамма «дельта»?
 
- Диагностируется точно так же, как и другие варианты: проводятся ПЦР-исследования, определяется антиген возбудителя. На сегодняшний день на территории РФ научно-исследовательскими институтами уже разработаны тест-системы для определения штамма «омикрон», и мы ожидаем их поставку на территорию Орловской области. 
 
Известно ли, как протекает заболевание штаммом «омикрон» в отличие от «дельты»? 
 
- Немного есть отличие в клинике. По тем данные, которые уже есть в европейском регионе, в Африке. Заболевание протекает так же, как и ОРВИ. С повышением температуры тела, иногда без повышения температуры. Больные жалуются на головную боль, головокружение. У детей отмечаются высыпания на коже. Реже отмечается потеря обоняния и вкуса, в отличие от «дельты». Для «омикрона» менее характерен этот симптом. В целом врачу очень сложно определить, чем пациент болен, такт как широкое распространение имеют другие респираторные вирусы, в том числе и вирусы гриппы лабораторно уже определяются на территории области. Именно поэтому каждый пациент, который имеет клинику ОРВИ, на сегодняшний день должен быть в обязательном порядке обследован на новую коронавирусную инфекцию.
 
Защищают ли вакцины, зарегистрированные в РФ, от штамма «омикрон»?
 
- Да, на сегодняшний день, по информации, которой обладают НИИ Российской Федерации, европейского региона и стран Африки, вакцинация значительно снижает тяжесть течения заболевания коронавирусной инфекцией. Безусловно, вакцинация это одна из главных мер профилактики распространения тяжелых форм заболевания.



Елена Литинская


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.