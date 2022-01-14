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12:47, 14 января 2022 года Екатерина Яшкина: «Орловцы с признаками ОРВИ должны быть обследованы на новую коронавирусную инфекцию» Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области рассказала о распространении заболеваемости ОРВИ на территории региона.





Какова в данный момент ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями? - Безусловно, в новогодние праздники разрыв организованных коллективов привел к тому, что уровни заболеваемости снизились. На первой календарной неделе мы находимся на уровне эпидемических порогов, но всё-таки эти цифры превышают средние многолетние данные. Но уже на начавшейся рабочей неделе мы видим рост заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией в том числе. Как, предположительно, будет развиваться ситуация в конце января и в феврале? - По прогнозам, которые подготовлены научно-исследовательскими институтами, мы ожидаем рост заболеваемости ОРВИ. Это связано с несколькими факторами, в том числе и с появлением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрона», который по сравнению с другими вариантами имеет свойства большей заразительности - более чем в 4 раза, меньший инкубационный период. Поэтому рост заболеваемости мы будем наблюдать. Что касается ковида, штамма омикрон, кто стал нулевым пациентом, кто принес в Орловскую область этот вид ковида? - На территории Орловской области первые выявленные случаи это завозные случаи у студентов, которые прибыли на обучение из африканского региона. Были проведены все необходимые мероприятия, в том числе были обследованы контактные лица, изолированы, за всеми контактными лицами ведется медицинское наблюдение, и распространения у нас не произошло. Как диагностируется штамм «омикрон», и как его отличить от штамма «дельта»? - Диагностируется точно так же, как и другие варианты: проводятся ПЦР-исследования, определяется антиген возбудителя. На сегодняшний день на территории РФ научно-исследовательскими институтами уже разработаны тест-системы для определения штамма «омикрон», и мы ожидаем их поставку на территорию Орловской области. Известно ли, как протекает заболевание штаммом «омикрон» в отличие от «дельты»? - Немного есть отличие в клинике. По тем данные, которые уже есть в европейском регионе, в Африке. Заболевание протекает так же, как и ОРВИ. С повышением температуры тела, иногда без повышения температуры. Больные жалуются на головную боль, головокружение. У детей отмечаются высыпания на коже. Реже отмечается потеря обоняния и вкуса, в отличие от «дельты». Для «омикрона» менее характерен этот симптом. В целом врачу очень сложно определить, чем пациент болен, такт как широкое распространение имеют другие респираторные вирусы, в том числе и вирусы гриппы лабораторно уже определяются на территории области. Именно поэтому каждый пациент, который имеет клинику ОРВИ, на сегодняшний день должен быть в обязательном порядке обследован на новую коронавирусную инфекцию. Защищают ли вакцины, зарегистрированные в РФ, от штамма «омикрон»? - Да, на сегодняшний день, по информации, которой обладают НИИ Российской Федерации, европейского региона и стран Африки, вакцинация значительно снижает тяжесть течения заболевания коронавирусной инфекцией. Безусловно, вакцинация это одна из главных мер профилактики распространения тяжелых форм заболевания.





Елена Литинская





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