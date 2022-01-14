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13:01, 14 января 2022 года
Орловцы могут принять участие в акции «Серая шейка»Всероссийская акция задумана для того, чтобы провести учёт зимующих водоплавающих птиц. Участие в мероприятии примет и Орловская область.
Всероссийская акция «Серая шейка» проводится уже в течение 6 лет. Её цель – выяснить, какие птицы остаются на зиму в регионах. Учёт проводят специалисты-орнитологи. Но подключиться могут и все поклонники пернатых. Во время прогулки нужно сделать фото или видео мест скопления уток. А затем на компьютере внимательно отсмотреть снимки и подсчитать птиц. Отдельно: селезней и уток.
Акция «Серая шейка-2022» будет проходить 15 и 16 января.
По данным орнитологов, на Орловщине в основном зимует кряква, но регистрировались зимовки таких уток как луток свистунок, иногда зимовали чайки.
Татьяна Тимохина