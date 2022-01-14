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13:17, 14 января 2022 года

В орловском лицее № 22 подвели итоги конкурса новогодних декораций

В лицее несколько лет существует традиция украшать классы к Новому году.


Несмотря на завершение новогодних праздников, в орловском лицее № 22 по-прежнему царит сказочная атмосфера. Кроме ёлки и традиционных декораций здесь можно увидеть парадно оформленные двери классов. Этой традиции уже несколько лет. Конкурс на самое красивое новогоднее убранство стартует в декабре, а итоги подводят на Старый Новый год. По словам директора, выбрать победителя очень сложно.
 
В этом году самые красивые двери оказались у первоклашек. Конечно, постарались мамы. По словам родителей, это весело и интересно – создавать сказку для детей.
 
Елена Гаврилова, учитель 1 «В» класса лицея № 22 г. Орла: «Когда дети вошли, у них было столько восторга! Они говорили: «Как мы будем тут учиться?». И мы просто весь урок рассматривали эту красоту».
 
Участие в оформление принимали и дети. Например, к созданию гирлянды из варежек приложил руку каждый ученик.
 
Уже на следующей неделе новогоднее убранство из школы исчезнет. Но скоро нарядное оформление появится к другим праздникам. У родителей-активистов уже есть идеи к 23 февраля и 8 марта.



Татьяна Тимохина


 
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