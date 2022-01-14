В орловском лицее № 22 подвели итоги конкурса новогодних декораций

В лицее несколько лет существует традиция украшать классы к Новому году.

Несмотря на завершение новогодних праздников, в орловском лицее № 22 по-прежнему царит сказочная атмосфера. Кроме ёлки и традиционных декораций здесь можно увидеть парадно оформленные двери классов. Этой традиции уже несколько лет. Конкурс на самое красивое новогоднее убранство стартует в декабре, а итоги подводят на Старый Новый год. По словам директора, выбрать победителя очень сложно.

В этом году самые красивые двери оказались у первоклашек. Конечно, постарались мамы. По словам родителей, это весело и интересно – создавать сказку для детей.

Елена Гаврилова, учитель 1 «В» класса лицея № 22 г. Орла: «Когда дети вошли, у них было столько восторга! Они говорили: «Как мы будем тут учиться?». И мы просто весь урок рассматривали эту красоту».

Участие в оформление принимали и дети. Например, к созданию гирлянды из варежек приложил руку каждый ученик.

Уже на следующей неделе новогоднее убранство из школы исчезнет. Но скоро нарядное оформление появится к другим праздникам. У родителей-активистов уже есть идеи к 23 февраля и 8 марта.