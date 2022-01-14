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13:44, 14 января 2022 года Оттепель на Орловщине не задержится О погоде рассказал начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов.





Морозы в нашем регионе сменила оттепель. О том, как долго продержится плюсовая температура, рассказали в орловском гидрометеоцентре. Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Сегодняшняя погода обусловлена теплой частью циклона, который проходит по территории Орловской области, поэтому у нас положительные температуры установились, но они ненадолго. Уже завтра мы ожидаем слабо отрицательные температуры в ночные часы, а также и в дневные часы. Снег возможен, но интенсивность его невелика».





Надежда Невматулина





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