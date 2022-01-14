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14:01, 14 января 2022 года

Мода стремится к романтике

В модных тенденциях 2022 года разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина.


Модный сезон наступившего года порадует всех любительниц смелых и неординарных образов обилием разнообразных нетривиальных тенденций. В 2022 мы по прежнему будем заниматься цветотерапией с помощью гардероба. И в этом году в моду пришел цвет, который сильно удивил даже дизайнеров.
 
Нелли Калашникова, дизайнер одежды: «Это будет фиолетовый цвет, цифровая концепция фиолетового цвета, которая называется very peri - чернильно-фиолетовый цвет. Он очень странный в моде. Чтобы его носить, нужно внимательно подбирать элементы гардероба, аксессуары, макияж и так далее. Но, тем не менее. Его давно не было в моде, с ним интересно поиграть».
 
Если ключевым силуэтным трендом 2021 года был А-образный силуэт, утяжелённый низ, который пришёл к нам из молодежной субкультуры хип-хопа, то сейчас наступает время обрисовывать талию. Дизайнеры отметили, что многие уже устали скрываться под большими размерами.
 
Комфортный свободный стиль оверсайз останется с нами и в 2022, но уже с акцентом на более женственные формы. Например, чтобы подчеркнуть талию свою талию, необходимо просто затянуть пояс.
 
Минимализм стремительно сдает позиции — в повседневный гардероб переходят традиции вечернего, а мода одним из главных источников вдохновения избрала эпоху романтизма, который сегодня уживается даже с топами от гидрокостюма. 
 
Нелли Калашникова, дизайнер одежды: «В моду, как ни странно, входит очень много романтических моментов в виде драпировок, глубоких вырезов, летящих шифоновых юбок, рюш». 
 
Каждый год мода меняется, но неизменным остаётся индивидуальное восприятие стиля, что позволяет формировать неповторимые образы с учетом последних тенденций и новинок одежды, но с индивидуальным подходом к деталям.



Елизавета Капырина


 
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