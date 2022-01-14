В Орле студентам-иностранцам и трудовым мигрантам напомнили правила пребывания на территории РФ

Оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники УМВД, УФСБ и Росгвардии.

В Орле студентам-иностранцам и трудовым мигрантам напомнили правила пребывания на территории Российской Федерации.

Наталья Барт, врио начальника УВМ УМВД по Орловской области: «Сегодня сотрудниками УМВД России по Орловской области совместно с УФСБ и Росгвардией проведено оперативно-профилактическое мероприятие в местах массового пребывания иностранных граждан на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. В результате проведённых мероприятий выявлено порядка 40 административных правонарушений».

За нарушение миграционного законодательства предусмотрены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, а за повторное нарушение грозит депортация.

Нарушения могут быть разные: просрочен страховой полис, отсутствие регистрации или выявлено несоответствие цели въезда в страну.

Миграционная служба Орловской области рейды проводит регулярно, и больше всего нарушений выявляет в студенческих общежитиях. Полицейские проводят с иностранцами и профилактические беседы.