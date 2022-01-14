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14:33, 14 января 2022 года

Работы трёх орловских художников можно увидеть в областном выставочном центре

Портреты, натюрморты и иконы оценила корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.


Работы трёх орловских художников можно увидеть в областном выставочном центре. Ольга Тучнина известна как художник график, еще той, советской реалистической школы, которая постепенно утрачивается. Ей близок мир русской природы, городского пейзажа. Она рисует по памяти и с натуры. Ей подвластны карандаш, акварель, пастель и даже шариковая ручка. Такой графикой - белой - на синем фоне она увлеклась относительно недавно.
 
Ольга Тучнина, член Союза художников России, Заслуженный работник культуры России: «Мне кажется это очень выразительная техника, выразительная манера изображения. И, я поняла, люди её оценили, потому что спрашивают о новых работах в этой технике».
 
Эта выставка - как подарок к двум её юбилеям. 18 января талантливый художник и педагог отмечает день рождения, и еще одну дату. 50 лет исполняется в этом году её преподавательской деятельности в школе искусств и ремесел. Полвека отдано ученикам и родному городу, который часто становится главным героем ее картин.
 
Художник из Мценского района Игорь Тихонов представил портреты друзей и знакомых, а также пейзажи последних лет. Природу он пишет, не отходя далеко от дома, на всех картинах - окрестности посёлка Отрадинский, где живет мастер. Работает много и увлеченно.
 
Игорь Тихонов, член Союза художников России: «Вдохновения ждать не надо. Шишкин говорил: «Художник должен ходить на работу, как на службу».
 
Ещё один зал Орловского областного выставочного центра посвящён работам иконописца и реставратора Аркадия Полевого. Он показывает зрителям и традиционный мир иконографии, где работы выполнены по известным древним образцам иконописи, и творческие оригинальные произведения. Иконы его кисти есть во многих орловских храмах и церквях по всему миру.
 
Прекрасно дополняют иконы, бисерные оклады выполненные супругой художника Татьяной Самариной. Представлены в этом зале и реставрационные работы старинных икон, выполненные художником. Выставка занимает все залы центра, объемно представляет сегодняшнюю жизнь такой, какой видят её признанные мастера графики и живописи.



Эва Стасюлевич


 
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