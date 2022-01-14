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14:34, 14 января 2022 года Станислав Шувалов рассказал о первом вылете вертолета санавиации в Орловской области Глава регионального департамента здравоохранения заявил, что пациент был нетранспортабелен и не эвакуировался в ООКБ. Впоследствии он скончался.





Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Специалисты ООКБ вылетали по вызову в Ливенскую ЦРБ, где была оказана консультативная помощь пациенту с тяжелым острым коронарным поражением. К сожалению, пациент был признан нетранспортабельным, и его эвакуацию не проводили. Помощь оказывали на территории Ливенской ЦРБ. Пациент, к сожалению, впоследствии скончался, но это точно произошло не во время его транспортировки в областной центр».





Артём Ежаков





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