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15:00, 14 января 2022 года Станислав Шувалов: «Ситуация с льготным лекарственным обеспечением будет стабилизироваться» Глава департамента здравоохранения Орловской области рассказал о процессе закупки бесплатных препаратов и медицинских расходников.





Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области: «В регион поступили дополнительные средства для федеральных льготников, поэтому сейчас, помимо тех средств, которые мы получаем ежегодно на системной основе, у нас есть достаточно приличный запас денег, которые мы тоже будем использовать для лекарственного обеспечения, поэтому ситуация с обеспечением, в том числе и по сахарному диабету, будет стабилизироваться. Готовы отрабатывать эти вопросы в ручном режиме и открыты к общению. Препараты по очень многим позициям уже есть, очень многие ими уже обеспечены. По ряду направлений поставки еще продолжаются, но на этой – следующей неделе мы всю потребность по поставкам закроем и будем планово работать по льготному обеспечению лекарствами». Напомним, что 12 января региональное СУ СК объявило о начале проверки по факту невыдачи расходников диабетикам. О сложившейся проблеме жители региона активно писали во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях в понедельник, 10 января.





Артём Ежаков





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