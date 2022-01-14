пятница 14.01.2022 18:00:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:00, 14 января 2022 года

Станислав Шувалов: «Ситуация с льготным лекарственным обеспечением будет стабилизироваться»

Глава департамента здравоохранения Орловской области рассказал о процессе закупки бесплатных препаратов и медицинских расходников.


Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области: «В регион поступили дополнительные средства для федеральных льготников, поэтому сейчас, помимо тех средств, которые мы получаем ежегодно на системной основе, у нас есть достаточно приличный запас денег, которые мы тоже будем использовать для лекарственного обеспечения, поэтому ситуация с обеспечением, в том числе и по сахарному диабету, будет стабилизироваться. Готовы отрабатывать эти вопросы в ручном режиме и открыты к общению. Препараты по очень многим позициям уже есть, очень многие ими уже обеспечены. По ряду направлений поставки еще продолжаются, но на этой – следующей неделе мы всю потребность по поставкам закроем и будем планово работать по льготному обеспечению лекарствами».
Напомним, что 12 января региональное СУ СК объявило о начале проверки по факту невыдачи расходников диабетикам. О сложившейся проблеме жители региона активно писали во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях в понедельник, 10 января.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.