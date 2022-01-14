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17:00, 14 января 2022 года В Орловской области больные «омикроном» нигерийские студенты перенесли болезнь в легкой форме Об этом заявил во время брифинга глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





Два нигерийских студента, у которых в Орловской области был выявлен новый штамм COVID-19 «омикрон», перенесли болезнь в легкой форме. Об этом заявил глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.

Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Они уже поправились, перенесли заболевание легко, чувствуют себя, в общем-то, хорошо. Было все сделано вовремя и правильно, так что удалось не допустить распространения этого штамма». Накануне на заседании оперативного штаба было заявлено, что контактировавшие с больными «омикроном» не заразились.



В области допускают возможность, что новый штамм может снова быть завезен извне.





Артём Ежаков





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