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15:39, 14 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина готова противостоять «омикрону». Но жителям не стоит терять бдительность.



- Циклон принёс на Орловщину «плюс». Когда зима вернётся в норму, рассказал главный синоптик области.



- Уток в Орле по зиме считают. Орловцы смогут присоединиться к Всероссийской акции «Серая шейка».



- Выставка на троих. Вернисаж сразу трёх художников открылся в областном выставочном центре.



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