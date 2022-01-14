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15:54, 14 января 2022 года В Орле произойдёт рождественское чудо для двух девочек Оно исполнится благодаря благотворительной акции «Свет Рождественской звезды».







Сегодня для двух юных орловчанок с особенностями развития зажжется «Свет Рождественской звезды». Благотворительная акция-концерт в Орловском городском центре культуры организована в поддержку Виолетты Абдурашитовой и Надежды Колосовой.



В этом году концерт пройдёт вживую. Уже готовится сцена и устанавливаются декорации. Участие в концерте примут лучшие детские творческие коллективы Орла. Во время концерт озвучат сумму, которую получится собрать.



Сбор средств начался ещё до нового года, но подключиться ещё не поздно. Реквизиты счетов можно найти на официальном сайте администрации Орла. При посещении концерта можно также сделать пожертвование – в фойе ОГЦК будут установлены специальные урны.



Благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды» в честь Виолетты и Нади пройдёт 14 января в 17 часов.





Татьяна Тимохина





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