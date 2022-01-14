пятница 14.01.2022 18:00:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:54, 14 января 2022 года

В Орле произойдёт рождественское чудо для двух девочек

Оно исполнится благодаря благотворительной акции «Свет Рождественской звезды».



Сегодня для двух юных орловчанок с особенностями развития зажжется «Свет Рождественской звезды». Благотворительная акция-концерт в Орловском городском центре культуры организована в поддержку Виолетты Абдурашитовой и Надежды Колосовой.

В этом году концерт пройдёт вживую. Уже готовится сцена и устанавливаются декорации. Участие в концерте примут лучшие детские творческие коллективы Орла. Во время концерт озвучат сумму, которую получится собрать.

Сбор средств начался ещё до нового года, но подключиться ещё не поздно. Реквизиты счетов можно найти на официальном сайте администрации Орла. При посещении концерта можно также сделать пожертвование – в фойе ОГЦК будут установлены специальные урны.

Благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды» в честь Виолетты и Нади пройдёт 14 января в 17 часов.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.