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16:40, 14 января 2022 года

Два детсада-близнеца в Орле получили разрешение открыться

Они должны распахнуть двери до февраля.


Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства выдало детсаду № 97 на ул. Кузнецова и детсаду № 98 на ул. Планерной разрешение на ввод в эксплуатацию, – заявили в мэрии Орла. Учреждения должны распахнуть двери до февраля. Каждый из садиков станет вторым домом для 80 малышей, и в «девяносто восьмом» пока остаются места. Штат сформирован полностью.

Объекты построены в рамках проекта «Демография». Здесь расположены четыре спальни, пищеблок, актовый и спортивный залы. Территория оборудована теневыми навесами и безопасным игровым оборудованием.

Фото из архива




Артём Ежаков


 
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