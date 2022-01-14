Дворовый ремонт в Орле начнется 1 апреля

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17:30, 14 января 2022 года
Дворовый ремонт в Орле начнется 1 апреляРаботы должны завершить в срок от 1 июня до 4 августа.
Ремонт дворов в рамках проекта «Жилье и городская среда – 2022» в Орле начнется с 1 апреля. Завершатся работы в срок, зависящий от конкретного контракта – от 1 июня до 4 августа.
Подрядчики для всех 32 объектов выбраны. В Северном районе облагородят 11 территорий, в Советском – 10, в Заводском – 9, две – в Железнодорожном, – напомнили в мэрии.
В перечень благоустраиваемых дворов опубликован здесь.
Фото из архива
Артём Ежаков