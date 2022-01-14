Главная » Новости



17:34, 14 января 2022 года Из-за праздничного стола - на больничную койку Некоторых орловцев праздничные гулянья довели до больницы. Значительно увеличился поток пациентов в отделения Орловской областной клинической больницы, в частности - в хирургию и гастроэнтерологию.





В период праздников чувство меры у некоторых людей тоже отдыхает. Как результат - целый букет острых заболеваний. В отделении хирургии областной больницы стандартный посленовогодний аншлаг. Среди патологий в лидерах - острый панкреатит. У каждого пациента истории похожи, и даже меню, приведшее на больничную койку, почти одинаковое: оливье, сельдь под шубой, жареный гусь. Теперь вместо яств - строгая диета и капельницы. Как говорят врачи, послепраздничный наплыв пациентов в стационары - это тоже традиция.



Леонид Щеликов, главный хирург Орловской области: «Все это связано с менталитетом населения нашего. Празднуем бурно, сильно, весело, но, к сожалению, зачастую случаются последействия, проявляющиеся патологией органов брюшной полости».

Врачи просят вовремя обращаться за помощью, тогда возможно обойтись без сложных операций.



За новогодние каникулы в отделении проведено более 60 экстренных хирургических вмешательств. За помощью обратились около семисот человек.



Леонид Щеликов, главный хирург Орловской области: «Основными симптомами этих заболеваний являются боли режущего характера, давящего характера верхних отделов живота отдающие в спину в поясницу, тошнота, рвота, повышение температуры тела, изменение кожных покровов. Это грозные симптомы осложненных форм наших патологий».

Ещё одна частая причина посленовогодних госпитализаций - алкоголь. Печень не выдерживает череды праздничных застолий.



Врачи советуют выходить из этого марафона переедания постепенно - чтобы не пугать организм.



Ирина Кузьмина, заведующая гастроэнтерологическим отделением Орловской областной клинической больницы: «Выходить из этого состояния нужно постепенно. Кратность, частота и дробность питания - это первый момент. Употреблять в пищу больше клетчатки, овощи, фрукты, нежирные сорта мяса».





Елена Литинская





Новости СМИ2