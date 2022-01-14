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17:48, 14 января 2022 года Дело о банкротстве орловского МУП «ТТП» отложено до 22 февраля Судебное производство о несостоятельности предприятия должно было состояться сегодня, 14 января.





Арбитражный суд Орловской области до 22 февраля отложил рассмотрение иска «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» к МУП «ТТП» города Орла о признании последнего банкротом. Данные о переносе заседания появились в картотеке производств. Напомним, что поводом к разбирательству послужили многомиллионные долги «ТТП» за электроэнергию.





Артём Ежаков





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