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6:51, 15 января 2022 года В Орле четверо молодых парней подозреваются в гаражной краже Им грозит до 5 лет тюрьмы.





В Орле правоохранителями установлены подозреваемые в гаражной краже. Ночью четверо безработных парней 2001 – 2003 годов рождения ломом повредили замок бокса в одном из ГСК и похитили сварочный аппарат, бензопилу, пылесос и другой инструмент. Стоимость украденного составила 26 тысяч рублей – его часть уже найдена.



Дожидаться суда молодые люди будут под подпиской о невыезде. Им грозит до 5 лет тюрьмы, – заявили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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