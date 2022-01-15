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8:05, 15 января 2022 года В Орловской области продолжается прививочная кампания среди иностранных студентов РАНХиГС уже добилась стопроцентного показателя.





В Орловской области идет прививочная кампания против COVID-19 среди иностранных студентов. На заседании регионального оперативного штаба было заявлено, что ОГУ вакцинировано 854 зарубежных учащихся, в ОГАУ – 215 из 354, в ОГИК известно о трех привитых. В ОГУЭТ привито 53% иностранных студентов, РАНХиГС добилась стопроцентного результата, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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