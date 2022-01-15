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9:06, 15 января 2022 года Орловцев просят не выбрасывать ёлки в мусоропровод Регоператор по обращению с ТКО «Зелёная роща» предложил два варианта правильной утилизации новогодних деревьев.





Новогодняя атмосфера постепенно сменяется будничным настроем, и орловцы задумываются об утилизации ёлки. Регоператор по обращению с ТКО «Зелёная роща» предложил два варианта правильного избавления от вечнозелёных деревьев.



Первый вариант – оставить рядом с мусоронакопителем. Ёлку нужно оставить рядом с баками на контейнерной площадке. Внутрь дерево класть не стоит.



Жители многоквартирных домов вправе оставить его рядом с подъездом или мусорокамерой, но в мусоропровод ёлку выбрасывать нельзя.



Также в Орле пройдёт акция по сбору хвойных деревьев «Ёлка – не мусор». Ёли и сосны станут украшениями экомаршрутов в «Орловском полесье», послужат подстилкой и едой для животных, а также будут переработаны в удобрения. Деревья будут принимать 22 января в нескольких точках областной столицы с 11:00 до 13:00. Отслужившие символы Нового года нужно обязательно очистить от мишуры и игрушек. Адреса приема:



• Советский район: пересечение улицы 60-летия Октября и улицы Октябрьской (ориентир – остановка «Завод приборов»);

• Заводской район: ул. Гагарина д. 51 (ориентир – магазин «Перекрёсток»); 909 квартал, ул. Машкарина, д. 2, (ориентир – храм-часовня Александра Невского); Микрорайон Новая Ботаника (ориентир – Церковь Николая Чудотворца);

• Северный район: ул. Бурова д. 8;

• Железнодорожный район: ул. Пушкина, 189 (контейнерная площадка); ул. Гайдара, 34 (ориентир – магазин «Фонарик»);

• Зареченский микрорайон: ул. Бульвар Молодежи, 2 (ориентир магазин «Магнит»).





Артём Ежаков





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