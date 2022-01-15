Главная » Новости



10:07, 15 января 2022 года Свыше 1,6 тыс. орловцев прошли постковидную реабилитацию Об этом заявил на брифинге для СМИ глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





1 628 орловцев воспользовались правом на постковидную реабилитацию в санатории «Дубрава». Об этом заявил на брифинге для СМИ глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Чиновник напомнил, что помимо реабилитации стационарной реабилитации, которую проходят тяжело переболевшие пациенты, восстановительные мероприятия доступны и на амбулаторном этапе.





Артём Ежаков





Новости СМИ2