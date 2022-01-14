пятница 14.01.2022 23:14:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:35, 14 января 2022 года

Орловские дачи – под охраной конной полиции

Как работает полицейская кавалерия, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.


День полицейской кавалерии начинается в конюшне. Копытного офицера надо покормить, расчесать и поговорить с ним. Последнее - очень важная часть, доверие между лошадью и наездником должно быть максимальным, ведь до дачных посёлков её ещё надо перевезти в повозке, и некоторым это не по душе.

Главная задача кавалерии - охрана порядка, и лошадь нужна там, где проехать бывает сложно. В основном это дачные кооперативы. Хотя во время праздников кавалеристов можно видеть и на центральных улицах города.

Наша съёмочная группа отправилась в рейд с конной группой в район озера Светлая Жизнь. Летние домики под вниманием полиции из-за краж, которые чаще всего происходят в холодный период. В полиции отмечают, что рост таких преступлений увеличился. При этом такие преступления достаточно сложно раскрываются. Это связано с тем, что с момента совершения преступления до момента обнаружения факта проходит много времени. Как правило, отсутствуют свидетели происходящего и вещественные доказательства. И преступники за это время успевают сбыть краденое. Однако раскрываемость - есть. Кстати, многие дачники устанавливают камеры видеонаблюдения. Кроме того пользуется популярностью приложение на телефоне с датчиком, который даёт сигнал, если в дом кто-то пробрался. В любом случае этому моменту стоит уделить особое внимание, и если оперативно сообщить в полицию, то кавалерия догонит вора.


Всеволод Трифонов


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.