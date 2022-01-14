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18:35, 14 января 2022 года Орловские дачи – под охраной конной полиции Как работает полицейская кавалерия, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





День полицейской кавалерии начинается в конюшне. Копытного офицера надо покормить, расчесать и поговорить с ним. Последнее - очень важная часть, доверие между лошадью и наездником должно быть максимальным, ведь до дачных посёлков её ещё надо перевезти в повозке, и некоторым это не по душе.



Главная задача кавалерии - охрана порядка, и лошадь нужна там, где проехать бывает сложно. В основном это дачные кооперативы. Хотя во время праздников кавалеристов можно видеть и на центральных улицах города.



Наша съёмочная группа отправилась в рейд с конной группой в район озера Светлая Жизнь. Летние домики под вниманием полиции из-за краж, которые чаще всего происходят в холодный период. В полиции отмечают, что рост таких преступлений увеличился. При этом такие преступления достаточно сложно раскрываются. Это связано с тем, что с момента совершения преступления до момента обнаружения факта проходит много времени. Как правило, отсутствуют свидетели происходящего и вещественные доказательства. И преступники за это время успевают сбыть краденое. Однако раскрываемость - есть. Кстати, многие дачники устанавливают камеры видеонаблюдения. Кроме того пользуется популярностью приложение на телефоне с датчиком, который даёт сигнал, если в дом кто-то пробрался. В любом случае этому моменту стоит уделить особое внимание, и если оперативно сообщить в полицию, то кавалерия догонит вора.





Всеволод Трифонов





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