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18:55, 14 января 2022 года

Спешите в кино: «Чемпион мира» и «Последний богатырь. Посланник тьмы» ещё в прокате

Яркие премьеры российского кинематографа оценили орловцы.


В орловском шахматно-шашечном клубе почти всегда тишина - дети сосредоточены на игре. Шахматы не терпят повышенных тонов. За эту размеренность и полюбила Виктория Анцупова этот вид спорта. Занимается четыре года, имеет второй юношеский разряд. Как человек увлечённый смотреть фильм «Чемпион мира» девушка побежала в первый день показа.

Виктория Анцупова, жительница г. Орла: «Я хотела сходить, как только увидела трейлер. Фильм очень интересный, основан на реальных событиях».

Противостояние двух величин шахматного мира: Анатолия Карпова и Виктора Корчного, поединок длиной в 110 дней. Это настоящий шахматный «боевик». Однако в нём есть место и любовной линии, и непростым отношениям отцов и детей.

Светлана Соловьева, жительница г. Орла: «Фильм очень понравился. Повлиял тот факт, что обе мои дочери Ксения и Алиса занимаются в шахматной школе уже не первый год Скорее, это было их желание пойти, я составила им компанию. Также заинтересовал тот факт, что снимается Константин Хабенский, актер, который любим нашей семьей».

Ещё одна громкая премьера этой зимы – «Последний богатырь. Посланник тьмы». В начале картины - полным ходом идёт подготовка к свадьбе Ивана и Василисы. Но у тёмных сил другие планы. Невесту похищают. На её поиски жених отправляется в столицу, прихватив с собой уже любимых героев: Колобка, Кощея, Бабу-ягу и Водяного. Помощникам в современной Москве непривычно, но интересно. Персонажам приходится осваивать новые виды транспорта: Баба-Яга - пассажир такси, а Кощей умело лавирует на байке. Такое кино точно попадет в копилку любимых семейных фильмов.


Юлия Сабельникова


 
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