Главная » Новости



21:20, 14 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ковид пошёл в наступление. Орловцев призывают не снижать бдительность.



- Из-за праздничного стола - на больничную койку. Значительно увеличился поток пациентов в отделения Орловской областной клинической больницы, в частности - в хирургию и гастроэнтерологию.



- Строительство школы на ул. Зеленина в Орле продолжается. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» пообщалась с представителями подрядной организации и узнала подробности масштабной стройки.



- Орловские дачи – под охраной конной полиции. Как работает полицейская кавалерия, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.



- «Чемпион мира» и «Последний богатырь. Посланник тьмы» покорили орловцев. Фильмы ещё в прокате.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2