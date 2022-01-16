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9:00, 16 января 2022 года Выжившие после COVID-19: Евгения и Марина Пациентки орловского перинатального центра НКМЦ им. Круглой вспоминают, как боролись за жизнь после родов.





Свой первый новый год маленький Ваня встречал с мамой, а ведь могло быть совсем по-другому. Рожала сына Евгения Галаганова с сильнейшим ковидом, 80-процентным поражением лёгких, на 36 неделе беременности.

Александр Квиленков, врач акушер-гинеколог перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Евгения - первая пациентка, которая был крайне тяжелая, первая, которая была на аппарате ИВЛ, практически неделю пробыла. Она была на грани жизни и смерти. На полшажочка в одну сторону и тут же на шажочек в обратную». Женя часто заходит навестить врачей и акушерок, которые были с ней в критический момент и помогли остаться с сыном. Две недели она была в реанимации, ещё две - в «красной зоне». Часть времени - в забытьи. Рядом только медики.

Евгения Галаганова, жительница г. Орла: «Я лежала очень долго, наверное, дольше всех, под аппаратом ИВЛ. Этот звук, страшный звук, вы видите его часто в роликах. Я помню тот момент, когда Наталья, наш акушер, держала меня за руку. Я очень благодарна ей за этот момент».

Наталья Соколова, акушерка ковидного отделения перинатального центра НКМЦ им. З.И.Круглой: «Она была очень тяжелым пациентом, для нас это был такой же стресс сильнейший, как и для неё. Мы от неё отойти не могли ни на минуту. Паника у неё была, эту панику надо было купировать, чтобы она могла спокойно дышать. Мы все держали её за руку, все её жалели, разговаривали с ней, чтобы она была спокойна и не паниковала». Когда вернулось сознание, вспоминает Женя, пришло и понимание этой критической ситуации.

Евгения Галаганова, жительница г. Орла: «Очень тяжело было. Уже к девятому мая я писала родным и просила, чтобы воспитали моего маленького, писала отцу. Я уже думала, что я его не буду растить». Две недели все было сложно. Держалась температура. Малыш после кесарева находился в отделении недоношенных. Семья была в отчаянии. Из Москвы приехала мама, чтобы быть ближе.



Поворот на выздоровление всё-таки случился. То ли весеннее солнце за окном придало сил, то ли характер нашей героини был сильнее болезни.

Евгения Галаганова, жительница г. Орла: «А я на тот момент уже говорю: «Я жить хочу. Я к сыну хочу!» И просто чудо. Чудо – врачи, которые были возле меня, люди, которые меня окружали, мои родные, и бог мне дал этот шанс - нужно воспитывать ребёнка, поднимать его». Приходя к своим спасителям в перинатальных центр, Евгения навещает малышей-отказников, которые находятся в отделении, где так долго был её сын, приносит подарки – подгузники, соски и другие мелочи, которые всегда пригодятся. А еще навещает подруг по несчастью - утешить и опытом поделиться.



Так с Мариной случилась такая же ситуация, как и с Женей, только спустя полгода.



Марина Зиновская, пациентка перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Это очень страшно вспоминать - когда тебе дышать нечем, когда тебе снимают маску, и ты начинаешь сразу задыхаться. Я не верила в ковид. Я думала это обычнное ОРЗ, что это более преувеличено. Я как любая мать боялась делать прививку. Сейчас, когда я прошла через весь этот ад, я пожалела о том, что я этого не сделала».

Тяжёлых рожениц, заболевших ковид, к сожалению, стало больше, говорит руководитель перинатального центра Александр Свистунов. Болезнь стала коварнее, но и у медиков опыта больше.



Александр Свистунов, руководитель перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой: «Несомненно, благодаря тому, что коллектив сплочен, колектив знает, как работать с данной инфекцией, мы можем противостоять этой напасти». А Евгению Галаганову акушеры перинатального центра запомнят надолго. Ведь именно после её выписки в отделении появилась надпись: «Мы победим!»





Елена Литинская





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