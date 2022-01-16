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7:49, 16 января 2022 года В Орловской области завершают переработку прошлогоднего урожая сахарной свеклы Три сахзавода уже завершили свою часть производства. Очередь – за ливенским комбинатом.





Сахарные заводы Орловской области переработали 1,9 миллиона тонн прошлогоднего урожая сахарной свеклы. На выходе получилось свыше 293 тысяч тонн сахара.



Свою часть производства завершили Отрадинский, Колпнянский и Залегощенский сахзаводы. ООО «ЛИВНЫСАХАР» завершает переработку, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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