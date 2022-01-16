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9:55, 16 января 2022 года

Что изменится для ваших финансов в 2022 году

Наступивший год принесет с собой новые законы и правила.


Эксперты Отделения Банка Росси по Орловской области рассказывают о главных изменениях, которые могут повлиять на ваш бюджет.

1. Клиент может отказаться от навязанных дополнительных услуг

Накануне нового 2021 года вступили в силу поправки к закону «О потребительском кредите (займе)». Они направлены против навязывания дополнительных платных услуг. Теперь заемщики могут вернуть деньги за любые дополнительные услуги, которые были оформлены вместе с кредитом или займом. Это могут быть услуги юридического сопровождения, телемедицины, страхования, помощи на дорогах, различных консультаций. Отказаться от них можно в течение 14 календарных дней после подписания договора. Раньше такая возможность действовала только в отношении дополнительных страховых продуктов.

Для отказа нужно обратиться с заявлением к компании, услуга которой была оплачена вместе с кредитом или займом. В течение семи рабочих дней она должна перечислить деньги клиенту за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Если компания уклоняется от этой обязанности, то следует подать заявление о возврате уже в банк или микрофинансовую организацию. У них в свою очередь также есть семь рабочих дней на то, чтобы вернуть клиенту деньги.

2. Давние просрочки перестанут влиять на кредитную историю

Изменения в правилах хранения информации о кредитах и займах в бюро кредитных историй (БКИ) вступили в силу с 1 января. То есть записи о долгах, которые человек погасил до конца 2021 года, останутся в кредитной истории на 10 лет со дня ее последнего обновления. А вот данные по действующим и новым кредитам и займам будут храниться 7 лет.

Важно, что теперь отсчет срока хранения для них будет устанавливаться для каждого кредита и займа отдельно — с момента, когда БКИ внесут именно о нем последние изменения в историю. Раньше срок хранения устанавливался для всего пакета в данных в целом и любое изменение хотя бы по одному кредиту было причиной для обнуления сроков начала хранения всей истории. Из-за этого даже очень старые просрочки могли стать причиной отказа в новом кредите.

Со временем новые правила сработают в пользу заемщиков, так как в кредитной истории будет учитываться платежная дисциплина лишь по действующим договорам или тем, которые закончились менее семи лет назад.

3. В системе быстрых платежей появятся бизнес-переводы и автоплатежи

С 1 января компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут мгновенно переводить друг другу деньги через Систему быстрых платежей, при том что обычные межбанковские переводы между бизнес-счетами могут занимать до нескольких дней.

Предполагается, что банки установят пониженные комиссии за такие переводы, так как для них тарифы за использование системы составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Перед отправкой денег лучше уточнить в своем банке и у компании-получателя, возможен ли такой способ перевода.

Кроме того, с 1 апреля все крупные банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) предложат своим клиентам новый сервис: в банковском мобильном приложении можно будет настроить два вида автоплатежей:

• разовые — скажем, для оплаты поездок на такси;
• подписку на регулярные списания — например, за услуги онлайн-кинотеатра или за интернет.

По сравнению с оплатой банковской картой, новый способ более безопасный — он позволит не делиться с компаниями реквизитами карты и избежать возможных утечек данных.

4.Вкладчикам раскроют минимальные ставки по депозитам

С июля 2022 года банки буду обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу не только в договорах или на официальных сайтах, но и в рекламе.

Сейчас банки зачастую акцентируют внимание на высокой ставке, не предупреждая об условиях, при которых она предоставляется. Новые правила помогут людям объективно оценить реальную доходность и выбрать наиболее выгодное для себя предложение.

Теперь к каждому договору вклада будет идти таблица, в которой будут прописаны все актуальные ставки, условия и период их действия, порядок начисления и выплаты процентов. Отдельно будет прописано возможность продления депозита и досрочного возвращения чсти вклада без потери процентов.

5.Финансовую грамотность будут преподавать во всех школах

С 1 сентября во всех российских школах в образовательную программу 1–9 классов будут включены элементы финансовой грамотности.
Малышам расскажут о правилах кибербезопасности, научать противостоять мошенникам, объяснят, как составить первый свой финансовый план. Ребятам постарше будут преподавать основы предпринимательства, объяснят, как продавцы устанавливают цены на товары и услуги, как рассчитываются налоги, на что обращать внимание при подписании договора и как заполнять финансовые и налоговые документы, в том числе онлайн.

Новые образовательные стандарты были разработаны при участии Банка России.

6. Заниматься спортом станет выгоднее

С 2022 года можно будет получить налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги. Например, за покупку абонемента в фитнес-клуб или бассейн, оплату спортивных кружков и секций для детей, взносы за участие в соревнованиях.

Если у Вас есть официальный источник дохода, с которого вы отчисляете НДФЛ, и ваша физкультурная организация есть в списке Министерства спорта, то Федеральная налоговая служба компенсирует вам 13% от расходов, но не более 15 600 рублей.


Орловское Информбюро


 
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