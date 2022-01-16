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6:58, 16 января 2022 года Орловские дворы снова объедет «Сбормобиль» Экологическая акция по сбору вторсырья пройдёт 23 января.





Орловские дворы снова объедет «Сбормобиль». Вызов машины для сбора вторсырья 23 января будет бесплатным. В рамках экологической акции готовы принять макулатуру, пластиковые бутылки и крышки от них, а также алюминиевые банки. Всё нужно максимально смять. На бутылках крышки следует оставить.



В заявке нужно указать адрес дома, удобный промежуток времени, примерное количество вторсырья и номер телефона для связи. Отправить заявки можно в сообществе организаторов акции в «ВКонтакте» или в директ Instagram.





Артём Ежаков





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