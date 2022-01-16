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6:58, 16 января 2022 года
Орловские дворы снова объедет «Сбормобиль»Экологическая акция по сбору вторсырья пройдёт 23 января.
Орловские дворы снова объедет «Сбормобиль». Вызов машины для сбора вторсырья 23 января будет бесплатным. В рамках экологической акции готовы принять макулатуру, пластиковые бутылки и крышки от них, а также алюминиевые банки. Всё нужно максимально смять. На бутылках крышки следует оставить.
В заявке нужно указать адрес дома, удобный промежуток времени, примерное количество вторсырья и номер телефона для связи. Отправить заявки можно в сообществе организаторов акции в «ВКонтакте» или в директ Instagram.
Артём Ежаков