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6:58, 16 января 2022 года

Орловские дворы снова объедет «Сбормобиль»

Экологическая акция по сбору вторсырья пройдёт 23 января.


Орловские дворы снова объедет «Сбормобиль». Вызов машины для сбора вторсырья 23 января будет бесплатным. В рамках экологической акции готовы принять макулатуру, пластиковые бутылки и крышки от них, а также алюминиевые банки. Всё нужно максимально смять. На бутылках крышки следует оставить.

В заявке нужно указать адрес дома, удобный промежуток времени, примерное количество вторсырья и номер телефона для связи. Отправить заявки можно в сообществе организаторов акции в «ВКонтакте» или в директ Instagram.


Артём Ежаков


 
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