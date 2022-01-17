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8:01, 17 января 2022 года Орловский Россельхознадзор нашел нарушения разведения рыбы в регионе Несоответствия санитарным правилам нашли в прудах Хотынецкого и Дмитровского районов.





За последние два месяца 2021 года орловский Россельхознадзор провёл внеплановые проверки двух ООО и трех ИП, занимающихся разведением рыбы и других водных животных в прудах Хотынецкого и Дмитровского районов. Инспекторами выявлен ряд нарушений, среди которых – отсутствие антипаразитарных и противоэпизоотических мероприятий, дезинфекции прудов и осмотров с лабораторным исследованием рыбы, а также сделано несколько других замечаний.



Ответственных оштрафовали на общую сумму в 9 тысяч рублей. Им выданы предписания об устранении нарушений.





Артём Ежаков





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