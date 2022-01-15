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15:30, 15 января 2022 года Орловец приговорен к обязательным работам за разбивку конопляной плантации Также мужчина пройдет лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.





В Знаменке в июле прошлого года на территории одного из приусадебных участков полицейскими была найдена незаконная конопляная плантация, состоящая из 29 кустов наркосодержащего растения. Территория принадлежала ранее судимому 40-летнему мужчине. Также в одной из надворных построек правоохранители обнаружили и изъяли картонную коробку с 10,9 г марихуаны.



За незаконную культивацию конопли и хранение наркотиков мужчина приговорен к 250 часам обязательных работ. Также он пройдет лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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