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14:30, 15 января 2022 года В Орловской области осудят двух членов наркогруппировки Обвиняемым инкриминируют попытку сбыта особо крупного размера «зелья».





В Колпнянский районный суд переданы материалы уголовного дела и государственное обвинение в отношении двух членов наркогруппировки. Им инкриминируют попытку сбыта свыше 3,9 килограмма «зелья», – сообщили в прокуратуре.



Обвиняемых задержали в мае прошлого года, когда по наводке подельников они забирали особо крупную партию наркотиков из тайника, которую предполагалось сбывать отдельным покупателям через «закладки».



Наркотики полицейские нашли в багажнике машины задержанных. Дело в отношении других членов наркогруппировки выделено в отдельное производство.





Артём Ежаков





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