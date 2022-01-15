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17:30, 15 января 2022 года Татьяна Крымова и Станислав Шувалов привились от COVID-19 Первый зампред председателя правительства Орловской области прошла процедуру вакцинации повторно.





Первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Татьяна Крымова ревакцинировалась от COVID-19, а глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов сделал прививку по истечении полугода с момента перенесенной болезни. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.



Сейчас уровень коллективного иммунитета в области составляет 75,6% при минимально необходимом пороге в 80%. Этот показатель может уменьшиться, поэтому его поддержание во многом зависит от ревакцинации.





Артём Ежаков





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