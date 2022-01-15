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12:30, 15 января 2022 года В Орловской области снова растет суточная заболеваемость COVID-19 За вчерашний день коронавирус найден у 191 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 января, за последние сутки в Орловской области выявлен 191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 72 223). В регионе с 10 января фиксируется рост среднесуточного числа заражений. Цифры начали расти с отметки в 106 заболевших.



Накануне выписано 49 орловцев (всего – 67 445). За сутки скончались 4 человека – 1 575 всего.



Коллективный иммунитет в регионе немного повысился и сейчас составляет 75,6%. Область по-прежнему не попадает ни под один из пяти критериев федерального оперштаба, чтобы считаться «свободной» от COVID-19.





Артём Ежаков





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